"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди зі Львова до польського кордону

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди сполученням Львів — Держкордон (Медика) — Львів, які курсуватимуть щодня, до відміни, повідомляє Новое время.

Залізничники використовують приміський рухомий склад.

Поїзд № 7601 Львів — Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 19:55 год. та прибуває на кінцеву станцію о 22:29 год.

Поїзд № 7602 Медика (Держкордон) — Львів вирушає зі ст. Медика о 01:11 та прибуває до Львова о 03:45.

Поїзд № 7603 Львів — Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 00:40 год. та прибуває на кінцеву станцію о 03:14.

Поїзд № 7604 Медика (Держкордон) — Львів вирушає зі ст. Медика о 06:00 та прибуває до Львова о 08:34.

Поїзд № 7605 Львів — Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 05:27 та прибуває на кінцеву станцію о 08:01.

Поїзд № 7606 Медика (Держкордон) — Львів вирушає зі ст. Медика о 10:41 та прибуває до Львова о 13:15.

Поїзди вирушають та прибувають на Головний залізничний вокзал Львова. Детальнішу інформацію про відправлення поїздів можна отримати у довідковому бюро вокзалу за телефоном 032 226−20−68; 226−15−95, а також приблизно за годину до часу відправлення та за оголошеннями через гучномовний зв’язок.

В УЗ також повідомили, що Центральний залізничний вокзал у Києві залишається під контролем України. На об'єкті знаходяться працівники Національної поліції.

До 14:00 УЗ відправить евакуаційний рейс із Запоріжжя. Пасажирів просять під час руху поїзда не публікувати геолокацію та графікові деталі.