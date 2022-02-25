У Росію припинили постачання автомобілів

Виробники відмовляються відвантажувати транспорт через війну з Україною та обвал рубля, повідомляє Корреспондент.

У Росії може посилитися дефіцит автомобілів. Автовиробники масово відмовляються від постачання машин через війну з Україною та обвалу національної валюти - рубля.

Про такі заходи оголосили відразу кілька великих іноземних компаній, які призупинили відвантаження транспорту до російських дилерських центрів.

Середніх Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda та Jaguar Land Rover. До автосалонів доїдуть лише ті автомобілі, які встигли пройти митницю та заплановані до відвантаження.

Audi зупинив постачання одразу з початком російської агресії з 24 лютого. Про зупинення постачання своїм дилерам вже повідомив і американський General Motors, який продає в Росії машини Chevrolet, і компанія Jaguar Land Rover.

Найближчим часом аналогічні листи планують надіслати і до Volkswagen. Крім своїх машин компанія припинить постачання і підконтрольних марок Skoda та Porsche.

За найскромнішими підрахунками, це може коштувати російському ринку близько 40 тисяч автомобілів, що ще більше посилить вже існуючий дефіцит. Скільки триватиме заборона, поки що не повідомляється.