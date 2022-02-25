В ЗСУ розповіли, як просто відрізнити ворога

Після вторгнення російських військ в Україну в ЗСУ розповіли, як відрізнити ворога за його мовою. Особливо це актуально після вторгнення в міста України, зокрема Київ, диверсійно-розвідувальних груп ворога, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

У відомстві попередили, що українські військовослужбовці спілкуються лише українською, нехай і не ідеальною.

"Українські військові спілкуються виключно українською, щоб виявляти та відрізняти ворога" , - повідомили в ЗСУ.

Збройні сили просять поширити цю інформацію.