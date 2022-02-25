Німеччина не має наміру відмовлятися від авто з ДВС

Німеччина каже "ні" пропозиції Єврокомісії припинити продаж нових дизельних і бензинових автомобілів з середини наступного десятиліття. Думка країни була висловлена міністром транспорту Фолькера Віссінга, який нещодавно виступив під час неформальної зустрічі з міністрами інших країн Європи під Парижем, повідомляє Обозреватель.

"Ми хочемо дозволити двигуни внутрішнього згоряння навіть після 2035 року", - сказав він.

Проте є одна дуже важлива деталь: Німеччина дозволить продаж нових автомобілів із ДВЗ "тільки в тому випадку, якщо вони зможуть працювати виключно на синтетичному паливі".

Синтетичне паливо потенційно сумісне з традиційними двигунами і дозволить їм залишатися на дорогах найближчими роками, але викидати менше шкідливих викидів. Тому німецький міністр упевнений, що існує "рішення, яке дозволяє гарантувати, що автомобілі не заправлятимуться паливом, отриманим з викопного палива".

За словами Фолкера Віссінга, "ми не можемо покладатися лише на електричну чи водневу мобільність у майбутньому" та "нам потрібно залишатися технологічно нейтральними". Також слід враховувати, що на сьогоднішній день "у нас не вистачає електромобілів, тому нам необхідно масштабувати їхню доступність".

Ідея "проміжного" рішення для досягнення повної декарбонізації, схоже, перегукується зі словами італійського міністра екологічного переходу Роберто Чинголані. Нещодавно він заявив, що майбутнє автомобіля "не може бути тільки повністю електричним" і що натомість ми можемо зосередитися на "поколінні ультрасучасних гібридів, навіть з обмеженими характеристиками", щоб скоротити викиди CO2.