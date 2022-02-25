Відключення РФ від SWIFT ще можливе – французький міністр

Попри те, що США та ЄС не стали включати у свої санкційні пакети відключення від SWIFT, вони ще можуть повернутися до цього питання, повідомляє Економічна правда.

Санкції також будуть націлені, зокрема, на енергетичний та транспортний сектори Росії та спрямовані на те, щоб задушити її торгівлю та виробництво за допомогою експортного контролю.

При цьому, як стверджує міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, на додаток до погоджених "розглядаються всі варіанти".