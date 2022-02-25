Goldman прогнозує нафту до $125 за барель

Інвестиційний банк Goldman Sachs готовий підвищити свій прогноз цін на нафту, якщо договір з Іраном щодо ядерної угоди зірветься. Нафта може зрости до $125/бар., якщо на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні з Росії та Ірану потрібно буде зруйнувати попит для балансування ринку, повідомляє Enkorr.

Невизначеність щодо можливих санкцій до РФ починає створювати загрозу перебоїв у постачанні низки сировинних товарів, хоча тривалі збої малоймовірні. Санкції щодо РФ надають мінімальний вплив на постачання нафти, через закриття українських портів та залізниць скорочується експорт сільськогосподарської продукції та металів, написали в огляді від 24 лютого аналітики банку, зокрема Джеффрі Каррі та Дам'єн Курвален.

Аналітики Goldman заявили, що можуть переглянути свій 3-місячний прогноз цін на нафту Brent до $125/бар, якщо угода з Іраном зірветься і країна залишиться під санкціями, пише портал elitetrader.