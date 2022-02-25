Сумська ОДА: в Охтирці російські війська обстріляли дитсадок, тяжко поранені діти

В Охтирці (Сумська область) російські війська обстріляли житловий масив, бомбосховища, дитячий садок, тяжко поранені діти. Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Був обстріл "ураганами" в Охтирці, потрапили до житлового масиву, бомбосховища, дитячого садка. Було багато людей. Число поранених і загиблих не знаємо, є важко поранені діти. Це був третій обстріл Охтирки за сьогодні", - написав він у Facebook .