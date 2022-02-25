Прем'єр Грузії: санкцій проти РФ не буде

Грузія не приєднається до санкцій проти Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, пише Екатерина Пулатова, УНІАН.

Країна не приєднається до західних санкцій проти РФ - ні економічних, ні фінансових.

"Грузія, з урахуванням наших національних інтересів та з урахуванням інтересів нашого народу, не збирається брати участі у фінансових та в економічних санкціях, оскільки, повторюю, це тільки ще більше нашкодить нашій країні та нашому населенню. Я, як голова уряду... буду керуватися лише інтересами нашої країни", – заявив Гарібашвілі.

Лідери Європейського Союзу в четвер домовилися запровадити нові економічні санкції проти Росії, приєднавшись до США та Великої Британії.