Надходження від митниці продовжують надходити до держбюджету

Державна митна служба повністю виконує свої зобов'язання та забезпечила лише протягом 25 лютого 769 мільйонів гривень надходжень до держбюджету, пише прес-служба відомства, повідомляє Економічна правда.

"Протягом 25 лютого до державного бюджету надходження у розмірі 769 млн грн. З 1 лютого було перераховано 39,6 млрд грн" , – написала Держмитслужба.

Лютневий план бюджетних надходжень перевиконано майже на 3 млрд. грн., уточнили у відомстві.