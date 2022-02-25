Надходження від митниці продовжують надходити до держбюджету
Державна митна служба повністю виконує свої зобов'язання та забезпечила лише протягом 25 лютого 769 мільйонів гривень надходжень до держбюджету, пише прес-служба відомства, повідомляє Економічна правда.
"Протягом 25 лютого до державного бюджету надходження у розмірі 769 млн грн. З 1 лютого було перераховано 39,6 млрд грн", – написала Держмитслужба.
Лютневий план бюджетних надходжень перевиконано майже на 3 млрд. грн., уточнили у відомстві.