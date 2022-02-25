Митниця затримала російські вантажівки та передала ЗСУ

У зоні Чернівецької митниці затримали вантажні транспортні засоби з вантажем відправником або отримувачем яких є країни агресори — Республіка Білорусь та Російська Федерація, повідомляє Новое время.

У вантажівках були свіжі кабачки, євро вагонка, сантехніка, фанера, шини до транспортних засобів, акумулятори до автомобілів.

Товари та транспортні засоби будуть передані Збройним силам України, Державній прикордонній службі України та Національній гвардії України, йдеться у повідомленні.