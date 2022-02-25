Міськрада: в Одесі позначили червоними хрестами медустанови

Дахи будинків, у яких розташовуються лікарні та інші медпункти, позначили великими червоними хрестами на білому тлі, аби їх не обстрілювали, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Одеської міськради.

Знак "червоний хрест на білому тлі" є міжнародним символом, який говорить про те, що всередині споруди є хворі та поранені. За загальновизнаними світовою спільнотою принципами, під час збройних конфліктів він означає нейтральність та використовується для захисту поранених і хворих військовослужбовців, а також тих, хто про них піклується.