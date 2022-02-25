ОДА: російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові райони Харкова
Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові райони Харкова, заявив голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"На жаль, російські війська цинічно обстрілюють житлові райони. Росія завдає атак позиціям наших військових, у той же час цілеспрямовано атакує житлові будинки, які стоять далеко позаду наших позицій", — написав він.
Як приклад він назвав житловий район "П'ятихатки".
"Наприклад, у нас в Харкові є район "П'ятихатки", який сильно постраждав від обстрілів, селище Лісне, район Салтівки — це один з найбільших житлових масивів міста Харкова. Виникали пожежі, які силами обласного управління ДСНС ліквідували", — додав він.