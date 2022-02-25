Акції північноамериканських уранових компаній різко подорожчали

У четвер шведська державна компанія Vattenfall заявила, що вирішила припинити заплановане постачання ядерного палива з Росії і не розміщувати нові замовлення до подальшого повідомлення, повідомляє ПроФинанс.

Акції Cameco на Фондовій біржі Торонто інтервалами 1 день

У четвер акції компаній уранового сектора отримали несподіваний імпульс до зростання, коли шведська державна компанія Vattenfall оголосила про припинення будь-яких постачань ядерного палива з Росії для своїх атомних електростанцій після вторгнення Росії на територію України. У четвер компанія заявила, що вирішила припинити заплановані поставки та не розміщувати нові замовлення у Росії до подальшого повідомлення. Vattenfall додала, що це не вплине на роботу її атомних електростанцій, оскільки стратегія закупівель, що проводиться компанією, полягає в тому, щоб мати кілька постачальників з різних країн.

З прес-релізу Vattenfall:

«Ми глибоко стурбовані серйозною ситуацією з безпекою в Європі та вторгненням Росії на територію України. Тому ми вирішили, що жодного запланованого постачання з Росії на наші атомні електростанції не буде до особливого розпорядження. Ми також не розміщуватимемо нові замовлення у Росії на поставки для наших атомних електростанцій до особливого розпорядження. Наша стратегія закупівель заснована на наявності кількох постачальників з різних країн, щоб гарантувати нашу незалежність та безпеку постачання на наші атомні електростанції. Виходячи з цього, у нас також є плани щодо усунення можливих порушень у постачаннях. Таким чином ці рішення не вплинуть на роботу наших атомних електростанцій».

Vattenfall виробляє електроенергію з різних джерел, включаючи гідроенергетику, атомну енергію, викопне паливо та вітер, але прагне поступово відмовитися від традиційних енергоносіїв та збільшити частку відновлюваних джерел енергії. У 2021 році на частку атомної енергії припадало 40,4 ТВт-год із загального обсягу виробництва компанії в 111,3 ТВт-год, а на вітрову енергію припадало 11,1 ТВт-год. Згідно з веб-сайтом компанії, у 2020 році на атомну енергію припадало близько 30% виробництва електроенергії у Швеції.

Ця новина спричинила стрімке зростання акцій північноамериканських уранодобувних компаній: за підсумками торгів у четвер папери Cameco додали 9%, а обсяг торгів удвічі перевищив середній показник за 20 днів. Акції Energy Fuels подорожчали майже на 11%, тоді як інші бенефіціари зазначеної вище події — NexGen Energy та Uranium Energy — зросли на 9,8% та +9,4% відповідно.