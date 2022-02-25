Кличко: Київ вступив у фазу оборони
Мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що українська столиця вступила у фазу оборони. Таку заяву він зробив під час брифінгу.
"Місто вступило у фазу оборони. Зараз у деяких районах лунають постріли та вибухи, які ви чуєте. Українські військові знищують диверсійні групи росіян. Деякі диверсійні групи, на жаль, вже проникли в столицю, і ворог хоче поставити на коліно столицю і знищити нас з вами. Усі, хто може обороняти місто, повинні долучатись і допомагати нашим воїнам", - сказав Кличко.
Також він закликав киян не покидати свої домівки, аби не наражатись на небезпеку.
"Збройні сили сьогодні демонструють героїзм та самопожертву заради нас із вами, заради нашої держави. Українська армія тримає оборону біля Києва. Ситуація складна, але ми віримо в наші Збройні сили, підтримуємо їх та допомагаємо", - підкреслив він.