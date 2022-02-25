Кличко: Київ вступив у фазу оборони

Мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що українська столиця вступила у фазу оборони. Таку заяву він зробив під час брифінгу﻿.

"Місто вступило у фазу оборони. Зараз у деяких районах лунають постріли та вибухи, які ви чуєте. Українські військові знищують диверсійні групи росіян. Деякі диверсійні групи, на жаль, вже проникли в столицю, і ворог хоче поставити на коліно столицю і знищити нас з вами. Усі, хто може обороняти місто, повинні долучатись і допомагати нашим воїнам" , - сказав Кличко. ﻿

Також він закликав киян не покидати свої домівки, аби не наражатись на небезпеку.