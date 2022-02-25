Мінінфраструктури: Усі дороги буде відновлено, а мости відбудовано
Міністерство інфраструктури України перебуває на постійному контакті з західними колегами і працює над тим, щоб Україна отримала необхідну допомогу. Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє Ділова столиця.
"Сьогодні говорив про важливість забезпечення сталого логістичного сполучення між Україною та нашими партнерами з НАТО. Зокрема, уже провів першу розмову з Державним секретарем з транспорту Великобританії Ґрантом Шаппсом", — розповів Олександр Кубраков.
Він відзначив, що Мінінфраструктури передає колегам конкретний перелік потреб української сторони для надійного й ефективного спротиву російським окупантам. У першу чергу йдеться про пальне, а також гуманітарну та військову допомогу.
"Ми фіксуємо усі втрати, які несе інфраструктура України через військове вторгнення Росії. Усі дороги буде відновлено, а мости — відбудовано", — зазначив Олександр Кубраков.
Нагадаємо, у Мінінфраструктури опублікували список офіційних ресурсів для отримання інформації.