Мінінфраструктури: Усі дороги буде відновлено, а мости відбудовано

Міністерство інфраструктури України перебуває на постійному контакті з західними колегами і працює над тим, щоб Україна отримала необхідну допомогу﻿. Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні говорив про важливість забезпечення сталого логістичного сполучення між Україною та нашими партнерами з НАТО. Зокрема, уже провів першу розмову з Державним секретарем з транспорту Великобританії Ґрантом Шаппсом" , — розповів Олександр Кубраков.

Він відзначив, що Мінінфраструктури передає колегам конкретний перелік потреб української сторони для надійного й ефективного спротиву російським окупантам. У першу чергу йдеться про пальне, а також гуманітарну та військову допомогу.

"Ми фіксуємо усі втрати, які несе інфраструктура України через військове вторгнення Росії. Усі дороги буде відновлено, а мости — відбудовано" , — зазначив Олександр Кубраков.

Нагадаємо, у Мінінфраструктури опублікували список офіційних ресурсів для отримання інформації.