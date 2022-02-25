МВС: у Київ заходить українська військова техніка для оборони столиці

До Києва заходить українська військова техніка для оборони міста, заявив﻿ радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Зараз до Києва заходить українська військова техніка, щоб тримати оборону Києва" , - сказав він.

Він звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки.

Денисенко нагадав про чат-бот МВС, куди можна надіслати фото міток, які залишає ворожа армія. Адреса бота: @ukraine_avanger_bot.