МВС: у Київ заходить українська військова техніка для оборони столиці
До Києва заходить українська військова техніка для оборони міста, заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
"Зараз до Києва заходить українська військова техніка, щоб тримати оборону Києва", - сказав він.
Він звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки.
Денисенко нагадав про чат-бот МВС, куди можна надіслати фото міток, які залишає ворожа армія. Адреса бота: @ukraine_avanger_bot.