Китай тимчасово відмовився від закупівлі нафти у РФ

Імпортери нафти в Китаї вирішили ненадовго відмовитись від нових закупівель морських партій російської нафти через потенційний вплив української кризи на доставку, повідомляє Enkorr.

Постійні покупці сировини, що завантажується в портах Далекого Сходу, заявили, що призупинять закупівлі, поки ситуація з фінансуванням та оплатою вантажів не стане більш ясною. Крім того, вартість за перевезення нафти з Чорного моря зросла втричі, оскільки відправники вантажу почали уникати цього регіону з міркувань безпеки, пише Bloomberg.

Китай є найбільшим покупцем російської нафти. Представники нафтопереробної галузі КНР заявили, що сподіваються на прояснення ситуації найближчими днями. Компанії не хочуть опинитися в положенні, коли у них не буде вибору, крім як заплатити набагато більше за доставку вантажу або заплутатися в платіжних проблемах.

Санкції США не зачепили російський експорт енергоносіїв, але деякі європейські банки, такі як нідерландські ING Groep NV і Rabobank, почали вводити обмеження на фінансування торгівлі товарами, пов'язаними з двома країнами. Інші фінансові установи обмежили видачу акредитивів на вантажі із Росії. Проте, доступ країни до міжнародної платіжної системи SWIFT не заборонили, тому розрахунки в доларах і євро за російський товар можуть продовжуватися.

За даними азіатських трейдерів, на початку лютого китайські покупці активно купували російську нафту марок ESPO та Sokol, а також забирали вантажі нафти марки Urals, яка завантажується у Чорному морі.

Постачання нафти марки ESPO до Китаю в січні зросли до рекордного рівня 818 тисяч барелів на день. У лютому цей показник знизиться до 529 тисяч, прогнозують у аналітичній компанії Kpler. У березні до Китаю прибуде не менше 86 тисяч барелів нафти марки Urals, що стане найбільшим показником з червня 2020 року.