В Одесі горить морехідне судно під прапором Панами

У морпорту "Південний" (Одеська область) горить судно NAMURA QUEEN (здійснює морехідну діяльність під прапором Панами) після влучення ракети, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За інформацією диспетчерів порту "Південний", на якірній стоянці №358 зафіксовано потрапляння ракети в кормову частину судна NAMURA QUEEN", - повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

За даними відомства, біля судна пошкоджено гвинторульову групу, розпочалася пожежа.

На місце події викликано пожежний буксир.