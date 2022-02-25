Сергій Притула російською мовою звернувся до російських зірок, які працювали в Україні

Український активіст, волонтер та ведучий Сергій Притула опублікував відео, на якому звернувся до російських громадських осіб та зірок шоубізнесу, повідомляє Новое время.

У Instagram він поділився відео, на якому, незважаючи на свою позицію, говорив російською мовою. У ролику він звернувся до своїх колег із РФ, з якими раніше працював у рамках українських проектів.

«Усім привіт, мене звуть Сергій Притула, я український телеведучий та волонтер. Це відео я записую не для своїх передплатників і не для людей, які дивилися мене по телевізору в Україні в моєму колишньому житті. Це відео я записую для тих російських зірок телебачення та шоубізнесу, з якими я не раз перетинався на знімальних майданчиках. З кимось перетинався за часів Comedy Club, з кимось на знімальному майданчику Нового каналу. Ви всі, приїжджаючи сюди, розповідали, як ви любите Україну, як ви любите українців, як ви любите українську мову. І ви всі дуже непогано заробляли тут гроші. Наразі так вийшло, що ваша країна вбиває наших громадян. І зараз саме той час, коли треба вийняти язик із жопи та почати щось робити. Тому що якщо ви тільки писатимете у своїх Instagram і Facebook як вам соромно і боляче, від цього нічого не зміниться. Свій сором і свій біль залиште при собі. Нам зараз потрібні ваші дії, тому що бездіяльність зараз дорівнюватиме співпраці. І якщо ви нічого не робитимете, то на ваших руках буде не тільки кров українців, а й кров ваших російських хлопців, яких ми зараз вбиваємо в Україні. Блокуйте військові частини, виходьте на вулиці, виводьте туди своїх прихильників, людей, які на вас орієнтуються! Ви ж зірки та лідери громадської думки! Або заткніться», — гнівно висловився Притула.