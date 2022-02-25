ЗСУ: знищено 20 одиниць ворожих танків у Чернігівській області

Українська армія знищила колону з 10-15 одиниць ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок до Чернігова, та 20 одиниць ворожих танків у Мінському районі Чернігівської області. Про це, посилаючись на оперативне командування "Північ", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Оперативне командування "Північ" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на Мінському напрямку на Чернігівщині. Втрати живої сили уточнюються", – сказано в повідомленні у Facebook.

Також повідомляється, що знищено колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок до Чернігова.