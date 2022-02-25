Мінприроди: захоплення ЧАЕС загрожує світові ядерною катастрофою

Захоплення російськими окупантами зони відчуження ЧАЕС загрожує ядерною катастрофою для всього світу, заявило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні весь світ опинився перед новою страшною загрозою ядерної небезпеки: російські збройні угруповання захопили всі об'єкти Чорнобильської АЕС. У сховищах відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 і СВЯП-2 є понад 22000 відпрацьованих тепловидільних збірок реактора. У жахливих руках агресора ця значна кількість плутонію-239 може перетворити на ядерну бомбу, яка перетворить тисячі гектарів на мертву безжиттєву пустелю" , – зазначено у заяві Мінприроди.

Згідно з заявою, наслідками захоплення окупаційними військами ЧАЕС стане руйнування інфраструктури та об'єктів, які захищають Європу та світ від наслідків Чорнобильської катастрофи.

"Гуманітарні та екологічні наслідки такої катастрофи не матимуть кордонів, не стосуватимуться до НАТО або ЄС, вони матимуть жахливі наслідки для людей. Тільки разом ми змусимо агресора заплатити найвищу ціну за злочини в ЧАЕС, які він прагне вчинити проти України та світу!" - заявило міністерство.

Як повідомлялося, 24 лютого ввечері Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про втрату контролю над ядерними та радіаційними об'єктами у зоні відчуження Чорнобильської АЕС внаслідок військового нападу.

Згідно з повідомленням ДІЯРУ, внаслідок нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, що розташовані в зоні відчуження, а саме сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2), новий безпечний конфайнмент об'єкта "Укриття" та блоки №№ 1,2,3 ЧАЕС взяли під контроль збройні сили без розпізнавальних знаків.

"Атомні електростанції, інші ядерні та радіаційні об'єкти України є об'єктами мирного використання ядерної енергії, вони не розраховані на ведення воєнних дій і не повинні зазнавати нападу відповідно до статті 56 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв міжнародних збройних конфліктів" , - наголосили при цьому в регуляторі.

Пізніше Мінприроди повідомило, що показники потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження ЧАЕС у 2-15,8 разів перевищують середньорічні залежно від об'єкта.

Зі свого боку, ДІЯРУ пояснила перевищення контрольних рівнів дози гамма-випромінювання у зоні відчуження ЧАЕС порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок великої кількості важкої військової техніки.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина також заявила, що дії Росії щодо захоплення ЧАЕС прямо порушують статтю 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій