Пєсков: РФ готова відправити до Мінська на переговори з Україною свою делегацію

Росія готова відправити до Мінська на переговори з Україною свою делегацію. Про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Як відомо, сьогодні президент України Зеленський заявив про готовність обговорювати нейтральний статус України. Спочатку президент РФ Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога ЛНР і ДНР, зокрема шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, і є невід'ємним компонентом нейтрального статусу", - сказав Пєсков.