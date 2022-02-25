В Україні запрацював сервіс для пошуку попутників

На сайті UkraineNow запрацював сервіс﻿ для пошуку супутників. Тут можна залишити заявку, вказати, звідки та куди потрібно дістатися. Волонтери знайдуть вам автомобіль з вільними місцями, повідомляє AIN.ua.

На сервісі вже зібрали більше 2 000 заявок від людей, які потребують евакуації. Однак вільних автомобілів менше, ніж потрібно, тому автори просять власників авто також залишати заявки.

Залишити їх можуть ті, хто потребує евакуації, хто має вільні місця у транспорті та потребує іншої допомоги.