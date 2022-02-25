ВСУ: втрати військ РФ за сьогодні – понад тисячу людей
Кількість втрат російських військ становить понад тисячу за сьогодні, стійко утримують оборону, стійко утримують оборону, заявляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.
"Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації становить понад тисячу. Такої кількості втрат військовослужбовців за час бойових дій Росія не мала за весь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який починала. Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, тому що Збройні сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта", – ідеться в повідомленні у Facebook.