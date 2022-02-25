Міноборони Естонії: Надамо Україні додаткову партію Javelin

Естонія направить Україні додаткову військову допомогу у вигляді протитанкових ракет Javelin та зенітних боєприпасів. Про це заявив генеральний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми надаємо додаткову військову допомогу Україні. 25 тисяч упаковок сухих продуктів, медичне обладнання, особисте спорядження, боєприпаси, додаткову партію ракет Javelin та зенітних боєприпасів", - сказав Салм на спільній пресконференції Міноборони та Сил оборони.