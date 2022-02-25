Зеленський – прем'єру Італії: "Наступного разу зсуну графік війни"

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому вчасно не поговорив із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні о 10:30 на підступах до Чернігова, Гостомелю та Мелітополя були важкі бої. Загинули люди. Наступного разу я спробую зрушити графік війни, щоб поговорити з Маріо Драгі у конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей", – написав Зеленський.

Сьогодні о 10:30 на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди. Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з #MarioDraghi у конкретну годину. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Раніше італійський прем'єр поскаржився, що президент України не вийшов на зв'язок, хоч вони домовлялися провести телефонну розмову сьогодні вранці.