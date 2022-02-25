ЄС заморозить активи Путіна та Лаврова — FT

Євросоюз збирається заморозити активи президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова в рамках санкційного пакету, який буде схвалено у п’ятницю.﻿ Про це пише Financial Times з посиланням на три обізнані джерела, повідомляє Новое время.

Міністри закордонних справ країн ЄС планують затвердити низку санкцій сьогодні вдень. Він включатиме також низку заходів проти російських банків та промисловості, повідомили джерела.

Однак на Путіна і Лаврова не поширюватиметься заборона на в'їзд до країн ЄС, що підкреслює готовність ЄС залишити відкритими символічні дипломатичні можливості.

Питання про заморожування активів Путіна і Лавров обговорювалося лідерами ЄС пізно ввечері в четвер, і багато хто з них висловився за цю ідею.

Учора президент США Джо Байден оголосив про нові санкції проти Росії за повномасштабний напад на Україну. Санкції вводяться проти найбільших російських банків, зокрема Сбербанку та ВТБ. Також США та союзники вдарять по високотехнологічному імпорту Росії.

До цього прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон також оголосив про нові санкції проти Росії. Він заявив, що всім великим російським банкам загрожує повне заморожування активів у Великій Британії. Санкції включають повне та негайне заморожування активів ВТБ, одного з найбільших російських банків. Суми грошей, які росіяни можуть тримати у британських банках, будуть обмежені. Також Британія планує заморозити активи приблизно 100 осіб та компаній. Аерофлоту заборонять літати до Британії

Санкції Євросоюзу стосуватимуться п’яти секторів: фінансового, енергетичного, транспортного, а також експортного та візового контролю. ЄС обіцяє, що санкції торкнуться 70% банківського сектора та держкомпаній, зокрема оборонних. Будуть обмежені розміщення російських держкомпаній на біржах Європи, розмір депозитів громадян Росії в ЄС, заборонено експорт до Росії складного обладнання для НПЗ, напівпровідників, програмного забезпечення. Окремо російським авіакомпаніям заблокують продаж літаків та запчастин до них. Буде скасовано візові привілеї для дипломатів, пов’язаних з ними груп осіб та бізнесменів.