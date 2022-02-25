У Росії відключили доступ до Google Pay та Apple Pay

Клієнти російських банків, які потрапили під санкції країн Заходу, не зможуть користуватися сервісами Google Pay та Apple Pay, повідомляє Новое время.

"Клієнти банків, які потрапили під санкції (банків Групи ВТБ, Совкомбанку, Новікомбанку, Промсвязьбанку, Откритіє), не зможуть розплачуватись картами цих банків за кордоном і використовувати їх для оплати послуг в онлайн-магазинах та агрегаторах послуг, зареєстрованих у країнах, що підтримують санкції" , — повідомляє російський Центробанк.

Також карти цих банків не зможуть використовуватись із сервісами Apple Pay, Google Pay.

При цьому "стандартна контактна або безконтактна оплата за цими картками доступна в повному обсязі на всій території Росії" , додали в ЦБ РФ.

Як повідомлялося, 24 лютого президент США Джо Байден оголосив про нові санкції проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції запроваджуються проти найбільших російських банків. Санкції проти російських банків також запровадила Великобританія.