Німеччина готова відмовитись від російського газу через війну в Україні

Відмовитися Німеччина може і від закупівель вугілля, повідомляє Сьогодні.

Після початку війни на території України Німеччина вирішила ухвалити закони, що забезпечать країні стратегічні запаси енергоресурсів. Кінцева мета таких заходів — відмова від закупівель газу та вугілля у РФ у відповідь на військову агресію Кремля. Про це заявив віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек в ефірі ADR.

Він зауважив, що нині Німеччина на 50% залежить від імпорту російського вугілля.

"Ми повинні будемо купувати газ, а також вугілля в інших країнах у більш значному обсязі", – сказав Хабек .

Як інформує Euractiv, Хабек заявив, що відповідний закон уже розробляється і буде представлений найближчим часом, щоб газ закуповувався влітку.

Для зниження газової залежності від РФ Німеччина також планує побудувати нові LNG-термінали (для прийому ЗПГ, зрідженого газу зі США та Катару).