Ердоган жорстко розкритикував західних політиків

Блок НАТО повинен робити більш конкретні кроки й не обмежуватися заявами щодо України. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє УНІАН.

Турецький лідер зазначив, що, на жаль, Євросоюз і всі ті, хто дотримуються прозахідних поглядів, досі не продемонстрували серйозної та рішучої позиції щодо українського питання.

"Тільки й роблять, що виступають із безліччю порад на адресу України. Конкретних кроків немає. Поради озвучуються досі. На сьогоднішньому саміті НАТО будуть обговорені кроки з цього питання", - сказав турецький президент.

Ердоган підкреслив, що сьогоднішній саміт лідерів НАТО не повинен перетворюватися на "райдугу засуджень".