"МЮ" відмовився від співпраці з російською авіакомпанією

Англійський клуб розпочав переговори з іншими авіакомпаніями, повідомляє УНІАН.

Один із найбільш титулованих та найвідоміших клубів у світі "Манчестер Юнайтед" оголосив про рішення відмовитися від співпраці з російською авіакомпанією "Аерофлот" через вторгнення військ РФ в Україну.

Про це рішення повідомляється на офіційному сайті англійського футбольного клубу.

"У зв'язку із подіями в Україні ми відкликали спонсорські права у "Аерофлоту".

Ми поділяємо занепокоєння наших фанатів у всьому світі та висловлюємо співчуття постраждалим", - йдеться у заяві клубу.

Додамо, що спонсорський контракт "Манчестер Юнайтед" із "Аерофлотом" діяв дев'ять років. Наразі англійський клуб розпочав переговори з іншими авіакомпаніями, однією з яких є катарська Qatar Airways. Також уточнюється, що починаючи з 2017 року "Манчестер Юнайтед" має отримати від російської авіакомпанії 40 млн. фунтів.