У ПАРЄ заявили, що Росії більше немає місця у Раді Європи
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що розпочавши війну проти України, Росія сама ухвалила рішення, що їй більше не місце в Європі, повідомляє Новое время.
"У минулому Асамблея вирішила, що ми маємо зробити все можливе, щоб зближувати всі європейські держави, включаючи РФ, у Раді Європи, щоб сприяти верховенству права, правам людини та демократії", - сказав він.
Кокс додав, що у РФ були можливості «стати частиною цивілізованого суспільства».
"Цим явним і грубим порушенням її зобов'язань статуту ООН, статуту Ради Європи та Європейської конвенції з прав людини Росія сама ухвалила рішення, що її місце більше не в найбільшій та найстарішій організації на основі європейського договору, Раді Європи", - сказав Кокс.
За його словами, сьогодні вдень, 25 лютого, Комітет міністрів ухвалить рішення щодо того, як краще відреагувати на російську військову агресію проти України.
"На столі в об'єднаному комітеті та комітеті міністрів явно стаття 8 - можливість для організації призупинити для країни-члена участь у будь-яких активностях усієї організації", - пояснив Кокс.
За його словами, це рішення за Комітетом міністрів.
"Єдиний, хто неправий у цей момент, — це РФ, яка вторгається за допомогою військової сили та агресивно на територію суверенної держави, держави-члена Ради Європи. Це призведе до тяжких наслідків для РФ", - наголосив Кокс.