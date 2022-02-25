У ПАРЄ заявили, що Росії більше немає місця у Раді Європи

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що розпочавши війну проти України, Росія сама ухвалила рішення, що їй більше не місце в Європі, повідомляє Новое время.

"У минулому Асамблея вирішила, що ми маємо зробити все можливе, щоб зближувати всі європейські держави, включаючи РФ, у Раді Європи, щоб сприяти верховенству права, правам людини та демократії" , - сказав він.

Кокс додав, що у РФ були можливості «стати частиною цивілізованого суспільства».

"Цим явним і грубим порушенням її зобов'язань статуту ООН, статуту Ради Європи та Європейської конвенції з прав людини Росія сама ухвалила рішення, що її місце більше не в найбільшій та найстарішій організації на основі європейського договору, Раді Європи" , - сказав Кокс.

За його словами, сьогодні вдень, 25 лютого, Комітет міністрів ухвалить рішення щодо того, як краще відреагувати на російську військову агресію проти України.

"На столі в об'єднаному комітеті та комітеті міністрів явно стаття 8 - можливість для організації призупинити для країни-члена участь у будь-яких активностях усієї організації" , - пояснив Кокс.

За його словами, це рішення за Комітетом міністрів.