Веніславський заявив про провокації в урядовому кварталі

Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський розповів, що в урядовому кварталі вже були незначні провокації, повідомляє Новое время.

"Наш комітет координує діяльність по забезпеченню спокою в Урядовому кварталі. Були деякі провокації. Нічого страшного не відбувається. <...> Думаю, що всі громадяни України вже чули головну мету божевільного Путіна — захопити владу в державі, президента Зеленського, паралізувати Верховну Раду. Виключати, що урядовий квартал може стати об'єктом атаки, ми не можемо. Людям не варто перебувати в безпосередній близькості до об'єктів Урядового кварталу. Без потреби краще не виходити з дому, краще перебувати на місці проживання, слухати систему оповіщення і реагувати відповідно до тих вказівок, які вони отримують від органів державної влади", - зазначив в ефірі Радіо НВ Веніславський.

Член оборонного комітету радить без потреби не виходити з дому, а залишатися в оселях, слухати систему оповіщення і реагувати відповідно до вказівок органів державної влади.