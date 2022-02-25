Польша закриває небо для російських літаків через війну в Україні

Більше російські літаки не зможуть здійснювати польоти у повітряному просторі Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Facebook, повідомляє Сьогодні.

Російські літаки не зможуть здійснювати польоти у повітряному просторі Польщі. Влада країни запровадила такі обмеження у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.

"Я наказав підготувати ухвалу Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору над Польщею для російських авіакомпаній" , – написав Моравецький.

Це означає, що російські літаки не зможуть:

злітати із польських аеропортів;

приземлятися біля Польщі;

літати над Польщею у транзитному режимі.

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