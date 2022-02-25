Польша закриває небо для російських літаків через війну в Україні
Більше російські літаки не зможуть здійснювати польоти у повітряному просторі Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Facebook, повідомляє Сьогодні.
Російські літаки не зможуть здійснювати польоти у повітряному просторі Польщі. Влада країни запровадила такі обмеження у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.
"Я наказав підготувати ухвалу Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору над Польщею для російських авіакомпаній", – написав Моравецький.
Це означає, що російські літаки не зможуть:
- злітати із польських аеропортів;
- приземлятися біля Польщі;
- літати над Польщею у транзитному режимі.
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