Польша закриває небо для російських літаків через війну в Україні

Польша закриває небо для російських літаків через війну в Україні
Фото: Facebook

Більше російські літаки не зможуть здійснювати польоти у повітряному просторі Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Facebook, повідомляє Сьогодні.

Російські літаки не зможуть здійснювати польоти у повітряному просторі Польщі. Влада країни запровадила такі обмеження у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.

"Я наказав підготувати ухвалу Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору над Польщею для російських авіакомпаній", – написав Моравецький.

Це означає, що російські літаки не зможуть:

  • злітати із польських аеропортів;
  • приземлятися біля Польщі;
  • літати над Польщею у транзитному режимі.

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