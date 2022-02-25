Міноборони Литви передасть Україні додаткові боєприпаси

Литва передасть Україні додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси. Про це заявило Міністерство оборони Литви, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міністр оборони Арвідас Анушаускас та посол України Петро Бешта щойно зустрілися для консультацій з військової допомоги, яка скоро буде передана Україні Литвою. Ми стоїмо з Україною, передаючи додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter у п'ятницю.

Анушаускас зазначив, що підтримує Україну в цю скрутну годину, роблячи все можливе, щоб підтримати Збройні Сили України зброєю.