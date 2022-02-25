Ірландія скасовує візи для українців
Наказ застосовуватиметься як екстрений захід для всіх українців, які ви до Ірландії, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.
Міністр юстиції Гелен Макенті оголосила про скасування візового режиму між Україною та Ірландією.
Це спростить виїзд як українських членів сімей громадян Ірландії, так і членів сімей з України, які проживають в Ірландії.
"Я вражена російським вторгненням в Україну.
Ми солідарні з Україною та її народом і, працюючи з нашими партнерами в Європейському Союзі, допомагатимемо їм у скрутну хвилину.
Тому я негайно скасовую візовий режим між Україною та Ірландією.
Уряд також працюватиме з колегами над будь-якими подальшими загальноєвропейськими заходами, які можуть допомогти тим, хто залишає Україну", - сказала міністр.
Наказ набуває чинності, що скасовує візовий режим для громадян України як надзвичайний захід.
Ті, хто розглядає можливість виїзду з України та поїздки до Ірландії, можуть найближчим часом здійснювати без візи, якщо вони вважають безпечну поїздку.
У тих, хто подорожує до Ірландії без візи протягом цього періоду, буде 90 днів після прибуття, яке може бути переглянуто у зв'язку із ситуацією.