Ірландія скасовує візи для українців

Наказ застосовуватиметься як екстрений захід для всіх українців, які ви до Ірландії, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.

Міністр юстиції Гелен Макенті оголосила про скасування візового режиму між Україною та Ірландією.

Це спростить виїзд як українських членів сімей громадян Ірландії, так і членів сімей з України, які проживають в Ірландії.

"Я вражена російським вторгненням в Україну.

Ми солідарні з Україною та її народом і, працюючи з нашими партнерами в Європейському Союзі, допомагатимемо їм у скрутну хвилину.

Тому я негайно скасовую візовий режим між Україною та Ірландією.

Уряд також працюватиме з колегами над будь-якими подальшими загальноєвропейськими заходами, які можуть допомогти тим, хто залишає Україну", - сказала міністр.

I am appalled by the Russian invasion of Ukraine. We stand with the Ukrainian people and we will play our part in assisting them in their time of need. That’s why I am immediately lifting visa requirements between Ukraine and Ireland. This will apply to all Ukrainians. — Helen McEntee TD (@HMcEntee) February 25, 2022

Наказ набуває чинності, що скасовує візовий режим для громадян України як надзвичайний захід.

Ті, хто розглядає можливість виїзду з України та поїздки до Ірландії, можуть найближчим часом здійснювати без візи, якщо вони вважають безпечну поїздку.

У тих, хто подорожує до Ірландії без візи протягом цього періоду, буде 90 днів після прибуття, яке може бути переглянуто у зв'язку із ситуацією.