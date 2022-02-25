Обстріл Охтирки загрожує магістральним газопроводам України - МВС

Обстріл російськими військами Охтирки на Сумщині загрожує критичній інфраструктурі України, заявляють у Міністерстві внутрішніх справ України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Те, що росіяни стріляють по нас крилатими ракетами, "Ураганами" несе загрозу не лише військовим та мирному населенню, а й несе величезну загрозу критичній інфраструктурі України", - сказав у п'ятницю спікер-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко .

Він нагадав, що в Охтирці знаходяться магістральні газопроводи України.

"Це (обстріли в Охтирці – ІФ) несе загрозу загалом існуванню магістральних газопроводів в Україні", - зазначив він .

Раніше голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що в Охтирці (Сумська область) російські війська обстріляли житловий масив, бомбосховище, дитячий садок, тяжко поранено дітей.