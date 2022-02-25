В АТБ перебої з постачанням певних продуктів харчування та товарів

Магазини торговельної мережі АТБ працюють в посиленому режимі, однак є перебої з постачанням певних продуктів харчування та товарів. Зараз закриті магазини, які знаходяться у зоні безпосередніх бойових дій.﻿ Про це заявив голова мережі Борис Марков, повідомляє Новое время.

"Наразі існують перебої з постачанням певних продуктів харчування та товарів від окремих постачальників та виробників. Особливо тих, хто знаходиться у зонах збройних зіткнень та має проблеми з виходом персоналу до роботи та логістичним забезпеченням поставок. На сьогодні компанія вирішує проблему забезпечення товару на полках, магазинів перерозподіляє залишки між магазинами. На складських об'єктах компанії на сьогодні сформована достатня кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту. Логістична та транспортна інфраструктура компанії працює у максимально посиленому режимі" , — повідомив він.

Марков додав, що зараз закриті магазини, які знаходяться у зоні безпосередніх бойових дій: у містах Мелітополь, Нова Каховка, Херсон, Київ (район Оболоні, Троєщина), Староконстянтинівка.