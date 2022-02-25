Ціна газу в Європі впала до $1100 за 1 тисячу кубів

Ціна газу в Європі під час п'ятничних торгів опустилася майже до $1100/1 тис. куб. м. Про це повідомляє angi з посиланням на дані лондонської біржі ICE, повідомляє Enkorr.

Ціна березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах лише за 10 хвилин торгів знизилася майже на $100 — із $1200/тис. куб. м до $ 1112/тис. куб. м, або €96,5 за МВт•год (виходячи із поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені у євро за МВт•год).

Загальне зниження вартості газу від початку торгів перевищує 28%.

Як повідомлялося, у п'ятницю «Газпром» збільшив транзит газу через Україну на 20% порівняно з четвергом — до 103,8 млн. кубометрів (максимальний обсяг прокачування — 109 млн. кубометрів).

Довідка: Наведена ціна природного газу на хабі TTF до кордону України за контрактом Day-Ahead на ранок 24 лютого становила ₴39151,17/тис. кубометрів, включаючи ПДВ (дані Української енергетичної біржі — УЕБ).