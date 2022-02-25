МОК просить спортивні федерації перенести свої змагання з РФ та Білорусі
Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації запровадити санкції щодо Росії та Білорусі через порушення цими країнами олімпійського перемир'я вторгненням в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Виконком МОК сьогодні закликає всі міжнародні спортивні федерації перенести або скасувати свої спортивні заходи, заплановані наразі у Росії чи Білорусі" , - йдеться у повідомленні прес-служби МОК.
"Вони повинні взяти до уваги порушення олімпійського перемир'я урядами Росії та Білорусі та віддати абсолютний пріоритет безпеки спортсменів. Сам МОК не планує жодних заходів у Росії чи Білорусі" , - наголошується там же.