МОК просить спортивні федерації перенести свої змагання з РФ та Білорусі

Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації запровадити санкції щодо Росії та Білорусі через порушення цими країнами олімпійського перемир'я вторгненням в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Виконком МОК сьогодні закликає всі міжнародні спортивні федерації перенести або скасувати свої спортивні заходи, заплановані наразі у Росії чи Білорусі" , - йдеться у повідомленні прес-служби МОК.