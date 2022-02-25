Українську доньку Сбербанку поставили на ліквідацію

Фонд гарантування вкладів розпочав процес ліквідації української «доньки» російського Сбербанку, яку нещодавно було переіменовано в Міжнародний резервний банк (МР Банк), повідомляє Мiнфiн.

Цю інформацію підтвердили й у Фонді.

«Надіслали лист про початок ліквідації. Фізично до банку сьогодні потрапити група не змогла. Були обстріли та вибухи у тих локаціях», — сказали в Фонді.

Процес ліквідації розпочато на підставі рішення правління Нацбанку № 91 — рш/БТ від 25 лютого 2022 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Міжнародний резервний банк».

Материнською структурою М Р Банку є ПАТ «Сбербанк», 50% плюс 1 акція якого належить Фонду національного добробуту Росії (контролюється урядом РФ). Інші акції перебувають у публічному обігу.

За даними джерела «Мінфіну», на черзі — «дочка» російського ВЕБу — Промінвестбанк. Очікується, що рішення про відкликання її ліцензії та ліквідації банку може бути прийняте найближчим часом.