Херсонська ОДА: Російські війська прорвали оборону Херсона

Збройні сили України внаслідок запеклих боїв втратили контроль над переправою до Херсона, повідомляє Слово і діло.

"Змушений повідомити про те, що після запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи на відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона. Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста", – цитує прес-служба слова голови ХОДА Геннадія Лагути.

Водночас голова Херсонської облдержадміністрації закликав зберігати спокій і не піддаватися паніці. За його словами, керівництвом області докладається максимум зусиль щодо підтримки правопорядку та збереження людських життів.