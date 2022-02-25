Херсонська ОДА: Російські війська прорвали оборону Херсона
Збройні сили України внаслідок запеклих боїв втратили контроль над переправою до Херсона, повідомляє Слово і діло.
"Змушений повідомити про те, що після запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи на відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона. Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста", – цитує прес-служба слова голови ХОДА Геннадія Лагути.
Водночас голова Херсонської облдержадміністрації закликав зберігати спокій і не піддаватися паніці. За його словами, керівництвом області докладається максимум зусиль щодо підтримки правопорядку та збереження людських життів.
"Ситуація залишається напруженою, проте обіцяємо зробити все можливе для її врегулювання. Ведеться постійний моніторинг ситуації, вся важлива інформація буде оперативно доведена до населення офіційними джерелами", – додав Лагута.