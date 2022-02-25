Нові санкції, зброя на підході: Кулеба розповів про коаліцію на захист України

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що на захист України вже сформована коаліція у складі 73 країн та 9 міжнародних організацій, повідомляє Українська правда.

Про це глава МЗС написав на своїй Facebook-сторінці.

"Зброя і санкції - це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами" , - зазначив міністр.

Він підкреслив, що світ підтримує Україну, а міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися.

"Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій" , - написав глава МЗС.

Він нагадав, що через атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок у п’ятницю Україна збирає докази про скоєння Росією воєнних злочинів, які невідкладно передасть до Гааги.

Також Кулеба нагадав, що Рада Європи рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з організації.

Кулеба повідомив, що невдовзі візьме участь онлайн в засіданні Ради МЗС Євросоюзу, на якому будуть затверджувати санкції.