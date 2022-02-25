Путін закликав українських військових брати владу у свої руки

Президент РФ Володимир Путін звернувся до українських військових та закликав їх «брати владу у свої руки», бо український народ нібито захопила «зграя наркоманів і неонацистів», повідомляє Новое время.

"Беріть владу у свої руки. Схоже, нам з вами буде легше домовитися, ніж із цією зграєю наркоманів та неонацистів, яка засіла у Києві та взяла в заручники весь український народ" , — сказав він.

В Україні настав другий день з початку повномасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося вранці в четвер, 24 лютого, з промови президента РФ Володимира Путіна.

Одразу ж після агресивних заяв глави Кремля про нібито плани «демілітаризації та денацифікації» української держави, територія країни зазнала обстрілу росіян.