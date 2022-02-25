Що Київстар, Vodafone та lifecell запропонували клієнтам під час війни

Телеком-оператори Київстар, Vodafone та lifecell запровадили програми підтримки для клієнтів після початку війни Росії проти України, повідомляє Новое время.

Так, Київстар надав абонентам можливість спілкуватися без поповнення рахунку.

У компанії повідомили, що дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом.

Також Київстар скасовує комісії в рамках послуги Екстра гроші, за якою можна замовити додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше.

Для абонентів контрактної та корпоративної форми обслуговування Київстар удвічі збільшив кредитні ліміти в їх тарифах на строк до двох місяців. Абоненти, у яких не була підключена послуга кредитних лімітів, можуть замовити мікрокредитування.

Телеком-оператор Vodafone повідомив, що корпоративні абоненти зможуть оплатити рахунки за зв’язок пізніше.

"Бізнес-клієнти Vodafone, у яких закінчились гроші на мобільних рахунках, залишатимуться на зв’язку. Vodafone надає клієнтам малого і середнього бізнесу відстрочку платежу до 15 березня 2022 року. Представникам великого бізнесу Vodafone також надаватиме відстрочку, для цього необхідно звернутись до свого експерта в Vodafone" , — заявили у компанії.

Абонентам контрактної форми обслуговування, які мають заборгованість, Vodafone встановив кредитні ліміти на 90 днів,

Телеком-оператор lifecell заявив, що нараховує всім своїм користувачам пакет послуг без додаткової плати. Він містить 30 хвилин для дзвінків на будь-які номери по Україні та 5 ГБ мобільного інтернету. Його можна буде використати протягом 30 днів.

Як повідомлялося, раніше Держспецзв’язку рекомендувала мобільним операторам не відключати від мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, які не мають коштів на рахунку або заборгованості