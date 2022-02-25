Дуда: Настав час разом відповісти росіянам тією ж мовою

Росія розуміє виключно мову сили, відтак зараз настав час солідарно відповісти їй тією ж мовою. Україні потрібно надати усіляку допомогу, зокрема озброєння. Про це на початку саміту “Бухарестської дев’ятки” (B9, Польща, Румунія, Болгарія, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Словаччина, Угорщина), що розпочався в п’ятницю у Варшаві, заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Укрінформ.

За його словами, країни східної Європи прекрасно знають, якими категоріями оперують російські політичні еліти: вони розуміють виключно мову сили. Таким чином функціонувала царська, комуністична, а тепер путінська Росія.

“Настав час солідарно відповісти росіянам тією ж мовою: відповідь Заходу має бути рішучою, єдиною і такою, що реалізується спільно усією євроатлантичною спільнотою. Ми повинні сильніше підтримати Україну, особливо через поставки озброєння й усілякої допомоги”, - заявив Дуда.

Він підкреслив, що країни “дев’ятки” повинні показати єдність спільноти центральної Європи, погляди якої прикуті до того, що відбувається зараз у “братській Україні”.

Дуда підкреслив, що в четвер, 24 лютого, до Європи повернулися демони великої війни, яких ніхто не бачив з 1945 року.

“За картини цієї війни з-за східного кордону відповідає лише одна країна – путінська Росія”, - наголосив президент РП.

Як зауважив Дуда, в Європі вже всі встигли забути, чим є війна.

“Спокійний сон багатих європейців і дозвіл на постійне доозброєння Росії, в основному з коштів, отриманих від продажу нафти й газу на європейські ринки, призвели до ситуації, коли ми прокинулися в цілком іншій реальності”, - наголосив Дуда.

На його думку, зустрічаючись у колі країн східного флангу НАТО, не можна обмежуватися лише пасивним засудженням цієї атаки.

“Ми маємо перейти до конкретних дій: у війні в Україні ставкою є вся система євроатлантичної безпеки. Я погоджуюся із закликом президента Володимира Зеленського, який сказав: якщо сьогодні ви нам не допоможете, то завтра до ваших дверей постукає війна”, - констатував польський лідер.

Як відомо, під час саміту у Варшаві планується спільна участь президентів B9 і президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в саміті НАТО в режимі онлайн.