Ляшко: росіяни обстріляли дві швидкі та застосували зброю проти медиків

Російські окупанти обстріляли дві швидкі допомоги та використали зброю проти медиків психіатричної лікарні, заявив глава МОЗ України Віктор Ляшко, повідомляє Новое время.

"Агресор продовжує на території України обстріли бригад екстреної медичної допомоги та лікарень" , - сказав Ляшко під час відеозвернення до міжнародних організацій.

Ляшко наголосив, що агресор обстріляв швидку у Запорізькій області та на півночі Київської області.

"На щастя, не було жертв серед медичних працівників. Але на півночі Київської області у селі Мар'янівка не можуть отримати медичну допомогу поранені жителі України" , — сказав він.

Також агресор використав зброю проти медиків психіатричної лікарні у Чернігові, додав український міністр.

"Все це є порушенням Женевських конвенцій, все це неприпустимо" , - повідомив Ляшко і закликав засудити дії російських окупантів і запобігти подальшій агресії РФ.

О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок «воєнної операції» проти України. Раніше російський уряд багаторазово заявляв, що не нападатиме на Україну, при цьому місяцями стягував війська та техніку до українських кордонів.

Вторгнення Росії супроводжується артилерійським обстрілом українських міст по всій країні, через кордон рухається військова техніка.