"Укрзалізниця": Росія обстріляла залізничну станцію під Харковом

Росія обстріляла залізничну станцію у Куп’янську Харківської області, повідомляє Новое время.

Як розповiли в Укрзалізниці, внаслідок обстрілу постраждали двоє провідників.

"Один залізничник поранений у живіт, інший – у ногу. Наразі колеги перебувають у лікарні міста, стан стабільний" , - додали там.

О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок «воєнної операції» проти України. Раніше російський уряд багаторазово заявляв, що не нападатиме на Україну, при цьому місяцями стягував війська та техніку до українських кордонів.

Вторгнення Росії супроводжується артилерійським обстрілом українських міст по всій країні, через кордон рухається військова техніка.

Бої точаться у Сумській, Чернігівській, Херсонській та Київській областях, а також на Донбасі.