КМДА просить киян перевірити дахи на наявність міток

Київська міська державна адміністрація звернулася до жителів столиці з проханням якомога перевірити дахи багатоповерхових будинків на наявність міток для цілей російських агресорів та знищити ці знаки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дахи, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток. У разі, якщо будуть виявлені якісь позначки, просимо засипати їх землею або чимось накрити", - йдеться у Телеграм-каналі КМДА.