У "Нафтогазу України" повідомили про роботу своїх об'єктів

Відбір газу із підземного сховища газу у Чернігівській області зупинено. Пошкоджено газопроводи в Донецькій області, повідомляє Новое время.

Мринське підземне сховище газу (Чернігівська область) тимчасово припинило відбір газу у зв’язку з повідомленнями про бойові дії на відстані 8−9 км від газосховища. Відповідний об'єм газу вже компенсовано за рахунок збільшення відбору із Солохівського та Кегичівського підземних газосховищ. Решта об'єктів АТ «Укртрансгаз — Оператор газосховищ» працюють у штатному режимі.

Через обстріл є додаткові численні ушкодження газопроводів у Волноваському районі Донецької області. Встановити характер ушкоджень через постійні обстріли поки що не можливо. Без газу залишилося абоненти АТ «Донецькоблгаз» в населених пунктах Бугас, Новомиколаївка, Нова Гнатівка, Стара Гнатівка.

АТ «Чорноморнафтогаз» продовжує видобувати газ на Стрілковому родовищі (Генічеський район Херсонської області) і забезпечувати газом місцеве населення. Місто Генічеськ захоплено російськими військами. Частину працівників вчора евакуювали, лишились місцеві мешканці задля поточного обслуговування промислу. Обладнання та газопроводи не пошкоджено.

Зупинено роботу Південно-Граківської, Борисівської та Північно-Коробочкинської установок комплексної підготовки газу у Чугуївському районі Харківської області та Святогірської установки комплексної підготовки газу у Ізюмському районі Харківської області, співробітників евакуйовано. Інші об‘єкти АТ «Укргазвидобування» працюють у штатному режимі, за винятком низки УКПГ, які знаходяться поблизу лінії розмежування.

Служби і сервіси ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» працюють в звичайному режимі, виконуючи роботу з прийому-передачі природного газу контрагентам та обробляючи запити побутових споживачів газу.

Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ (Львівська область), які знаходяться в управлінні ТОВ «Нафтогаз Тепло», стабільно забезпечують мешканців теплом, гарячою водою та електроенергією.

Шебелинський нафтопереробний завод, об'єкти АТ «Укртранснафта» працюють в штатному режимі.

ВАТ «Кіровоградгаз» працює в звичайному режимі без позаштатних ситуацій.